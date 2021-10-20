У Зеленського жорстко відповіли на звинувачення у цензурі ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n161878-u-zelenskogo-jorstko-vidpovily-na-zvynuvachennya-u-cenzuri-zmi.html

Ракурс

Скандал із цензурою у медіа, до якого нібито причетні представники Банкової, прокоментував радник голови Офісу президента України Андрія Єрмака Михайло Подоляк. Раніше журналісти ток-шоу «Зворотній відлік» на телеканалі «UA: Перший» заявили про тиск на команду програми та прагнення оточення Єрмака, зокрема й самого Подоляка, визначати гостей студії.

Незалежна редакційна політика будь-якого ЗМІ — це ключова ознака здорового суспільства і сучасної держави. Тобто пряме втручання в роботу редакцій — абсолютний нонсенс, — заявив Подоляк у коментарі BBC News Україна.

Він назвав звинувачення журналістів «емоційними, некоректними і необґрунтованими».

Якщо той чи інший представник влади бачить в ефірах того чи іншого проекту послідовну та вперту незбалансованість позицій, постійну та явну заангажованість ведучих і редакції, то можна зрозуміти вкрай невелике бажання людей йти в ефір саме цього проекту, — заявив Подоляк.

За словами Подоляка, офісу Зеленського важливо, щоб на ефірах «владу представляли змістовно і фахово».

Нагадаємо, 19 жовтня ведуча ток-шоу на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про те, що Офіс президента почав тиснути на журналістів цієї програми. Член наглядової ради державної «Укрзалізниці» Сергій Лещенко натомість звинуватив команду ток-шоу в заангажованості і недотриманні балансу думок через відсутність у студії представників «Слуги народу» і влади. Журналісти звинуватили Лещенка у підігруванні владі.

Барчук зазначила, що відповідає за комунікацію з журналістами від Банкової, зокрема від радника Єрмака Михайла Подоляка, «нєкто Рена Назарова» (українська журналістка, депутат Київради від партії УДАР — ред.). Водночас екс-секретар РНБО Олександр Данилюк закликав не звертати увагу «виконавців», на кшталт, Назарової, оскільки «корінь проблеми — це три дійові особи: Подоляк, Єрмак, Зеленський».

Джерело: BBC News Україна.