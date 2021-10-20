Я не знаю, хто така Барчук - Зеленський про скандал із "Суспільним", скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n161900-ya-ne-znau-hto-taka-barchuk-zelenskyy-pro-skandal-iz-suspilnym-video.html

Ракурс

Президент України спростував причетність свого офісу до цензури в ЗМІ.

Володимир Зеленський 20 жовтня відповів на звинувачення телеведучої ток-шоу «Зворотний відлік» на громадському телеканалі «UA: Перший» Мирослави Барчук у контролі з боку Офісу президента присутності на ефірах народних депутатів від фракції «Слуга народу» і тиску на журналістів.

Зеленський під час поїздки у Черкаську область назвав заяву лауреатки премії ім. Георгія Гонгадзе хайпом.

Я не зовсім розумію, до чого тут я і Офіс президента, але я розумію, що це хайп. Ми нічого не погоджуємо, ніяких списків. Тим більше телеканалу суспільного мовлення. Що стосується депутатів, то вони можуть ходити або не ходити на ті чи інші ефіри. Мені здається, що вони вільні люди. Але, якщо потрібно, щоб я звернувся до голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, і щоб він тиснув на депутатів, що вони обов’язково повинні ходити до цієї пані (Барчук — «Ракурс»), то я можу звернутися. якщо він скаже, що так можна у них, що такі правила, що вони обов’язково, як солдати, повинні туди приходити — ок, — заявив Зеленський в коментарі журналістам, перебуваючи з робочим візитом у Черкаській області.

Він також сказав, що ситуація, при якій державне телебачення заявляє про тиск з боку держави, виглядає дивною.

На репліку журналістів, що «слуги народу» відмовилися від участі у програмі, президент відповів: «Ну відмовилися і відмовилися».

Я тисну сьогодні вже на всіх — на олігархів, на бізнес, тепер на Барчук. Якщо вона покаже, що я особисто їй щось говорив або голова офісу — я обов’язково розберуся. В цілому дивно виглядає, що державне телебачення каже про тиск з боку держави. Могла б (Барчук) звернутися до нас, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 19 жовтня ведуча ток-шоу на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про те, що Офіс президента почав тиснути на журналістів цієї програми. Член наглядової ради державної «Укрзалізниці» Сергій Лещенко натомість звинуватив команду ток-шоу в заангажованості і недотриманні балансу думок через відсутність у студії представників «Слуги народу» і влади.

Барчук зазначила, що відповідає за комунікацію з журналістами від Банкової, зокрема від радника Єрмака Михайла Подоляка, — «нєкто Рена Назарова» (українська журналістка, депутат Київради від партії УДАР — «Ракурс»).

Водночас екс-секретар РНБО Олександр Данилюк закликав не звертати увагу «виконавців» на кшталт Назарової, оскільки «корінь проблеми — це три дійові особи: Подоляк, Єрмак, Зеленський».