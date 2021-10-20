Авто.

https://racurs.ua/ua/n161901-keyt-middlton-i-prync-vilyam-peresily-na-elitnyy-elektrokar-foto-video.html

Ракурс

Кейт Міддлтон і принц Вільям, герцоги Кембріджські, прибули на першу церемонію вручення Earthshot Prize на новому елітному авто.

Для премії за заслуги в галузі захисту навколишнього середовища вони обрали Audi RS e-tron GT. Його ціна становить від 110 тис. 950 до 133 тис. 105 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Daily Mail.

Audi RS e-tron GT — це топове виконання повнопривідного електроседана, який був презентований у лютому 2021 року. Це перша RS-версія «батарейного» автомобіля марки. Автомобіль базується на платформі J1 й досягає в довжину майже п’яти метрів. Його двомоторний силова установка видає 598 кінських сил і розганяє електрокар із місця до першої «сотні» за 3,3 секунди. Максимальна швидкість обмежена 250 км/год.

Звичайним британцям доводиться стояти в черзі місяцями, щоби купити такий Audi, але для герцогського подружжя було зроблено виняток.

Знімки з церемонії з’явилися всього через кілька годин після новини про те, що Вільям встановив у Кенсингтонському палаці зарядну станцію для електрокара. Такий пристрій на території резиденції зі багатовіковою історією з’явився вперше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон і принц Вільям планують переїхати у Віндзор, щоби бути ближчими до королеви Єлизавети II. Подружжя розглядають житло в районі, який найкраще підходить для виховання їхніх дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї.

Джерело: Daily Mail