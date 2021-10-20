Дату зникнення льодовиків Африки вирахували вчені

Гора Кіліманджаро. Фото: jettravel.ru

https://racurs.ua/ua/n161902-datu-znyknennya-lodovykiv-afryky-vyrahuvaly-vcheni.html

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Льодовики Африки можуть повністю зникнути за два десятиліття.

Глобальне потепління на африканському континенті відбувається швидше, ніж в середньому на Землі. За 2014 рік по 2020 рік найбільший льодовик Кіліманджаро Фуртвенглер скоротився на 70%, а льодовики в горах Рувензорі втратили до 90% своєї маси. Про це повідомляється у доповіді Всесвітньої метеорологічної організації.

Науковці стверджують, якщо ці процеси продовжуватимуться й надалі, то це призведе до повного зникнення льодовиків в Африці до 2040-х років. Першим гірським хребтом, який може втратити лід внаслідок зміни клімату, може стати гора Кенія.

Крім того, танення льодовиків стане причиною масштабної посухи по всій Східній Африці та повеней в інших регіонах. Експерти наголошують, що льодовики на Кіліманджаро знаходяться там протягом останніх 11 тис. 700 років. А Фуртвенглер життєво важливий для людей і тварин, оскільки є основним джерелом прісної води в регіоні. Також танення льодовиків завдасть удару по туризму в Танзанії, оскільки тисячі людей з усього світу приїжджають в регіон лише для підйому до вершини гори.

У доповіді ВМО зазначається, що відступаючі льодовики нагадують про те, що 1,3 млрд осіб в Африці залишаються «надзвичайно вразливими» перед глобальним потеплінням. При цьому африканці перебувають під загрозою попри те, що на 54 країни Африки припадає менш як 4% глобальних викидів парникових газів.

Нагадаємо, американські науковці прогнозують, що через два роки зникнуть перші льодовики в тропіках. Дослідники з’ясували, що льодовик на горі Панджак-Джая у Новій Гвінеї за останні 40 років втратив 93% площі. Африканській Кіліманджаро зменшився на 71% за період з 1986 по 2017 рік.

Джерело: Всесвітня метеорологічна організація