Скарб із 15 кг давньоримських монет знайшли у Баварії (ФОТО)

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Сенсаційний скарб, що складається з декількох тисяч предметів — 15 кг давньоримських монет, виявили на місці римського військового табору в Аугсбурзі. Ще 100 років тому на цьому місці археологи знайшли перші деталі кінської упряжі, монети і наконечники стріл, а також ювелірні вироби та кераміку.

Головний археолог Аугсбурга Себастьян Гайрхос повідомив, що на промисловому пустирі, який планують забудувати, виявили тисячі срібних монет. Монети можна віднести до I і II століття нашої ери. Знахідка століттями перебувала в гравії старого русла річки Верт.

За словами дослідників, Аугсбург — найстаріша римська військова база у Баварії. У 15 році до нашої ери римляни зробили масштабну спробу підкорити Альпи і навколишні регіони, де жили іллірійські, кельтські, ретійські та вінделійські племена, котрі вдавалися до пограбувань окремих регіонів Римської імперії. Тому величезне військо, яким керували пасинки римського імператора Октавіана Августа — Тиберій і Друз, розбило військовий табір, куди поступово почало стікатися і цивільне населення. Вчені припускають, що табір вміщував кілька тисяч чоловік. Згодом поселення назвали на честь імператора — Августа Вінделіка.

Августа Вінделіка (нинішній Аугсбург) трансформувалося з військового табору на звичайне місто, що функціонувало до повені на річці Верт. За словами археологів, зброя і спорядження засипало гравієм в руслі річки, тому воно добре збереглося донині.