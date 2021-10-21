Американські вчені створили дешевий пристрій для ДНК-вакцин, фото: Технологічний інститут Джорджії

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Американські учені розробили і випробували інноваційний метод, який значно спрощує процес введення ДНК-вакцин, зокрема і вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

Метод полягає у використанні ручного електропоратора. Про це повідомляє прес-служба Технологічного інституту Джорджії.

Електропорація — це спосіб розривання оболонок різних клітин шляхом використання коротких електричних імпульсів, щоб потім увести в їх середину нуклеїнову кислоту чи білок. Цей метод може застосовуватися і для введення ДНК-вакцин чи мРНК-вакцин.

Електропорація зазвичай використовується у дослідницькій лабораторній діяльності, проте наразі ця методика вимагає великого, складного та дорогого обладнання, що суттєво обмежує її використання для введення вакцин.

Крім того, електропорація необхідна для ефективного щеплення ДНК-вакцинами.

ДНК-вакцини є недорогими, швидко розроблюваними та безпечними, але для ефективної вакцинації потрібні громіздкі та дорогі пристрої електропорації, — наголошують учені.

Запропонований ученими підхід дозволяє виконувати цю ж роботу за допомогою невеликого пристрою розміром з ручку, який може бути масово виготовлений за низькою вартістю. Вартість пристрою оцінюється приблизно в 1 дол. США, а той час доступні на даний момент електропоратори коштують тисячі доларів кожен.

Натхнення для винаходу прийшло з повсякденного пристрою — електронної запальнички для барбекю. Кожного разу, коли клацає запальничка, вона генерує короткий імпульс електрики, щоб запалити полум’я.

Учені взяли «нутрощі» запальнички і переробили їх у крихітний механізм із пружинною засувкою.

Зазначається, що пристрій створює таке ж електричне поле в шкірі, як і великі громіздкі електропораційні машини, але з використанням широко доступних недорогих компонентів, і не потребує батарей чи інших джерел живлення.

Окрім запальнички, ключовим нововведенням було щільне розташування електродів та використання надзвичайно коротких мікроголок.

Хоча мікроголки активно застосовуються в косметиці для омолодження шкіри, зазвичай їх не використовують як електроди.

Система на основі мікроголок використовує напругу, подібну до звичайної електропорації, але з імпульсами, що у 10 тис. разів коротші, та з використанням електродів, що проникають лише на 0.02 см в поверхню шкіри.

Поєднання крихітного імпульсу електропорації з електродами з мікроголкою створило ефективний електричний інтерфейс зі шкірою та ще більше знизило вартість та складність, — наголошує прес-служба вишу.

Зазначається, що експерименти на тваринах, в межах яких використовували експериментальну ДНК-вакцину від коронавірусу, показали, що використання нового винаходу дає майже у 10 разів покращену імунну відповідь порівняно з внутрішньом’язовою імунізацією або внутрішньошкірним введенням без електропорації.

Також не було виявлено тривалого негативного впливу на шкіру піддослідних тварин.

Учені зазначають, що сучасні мРНК-вакцини та ДНК-вакцини залишаються дорогими як глобальне рішення, оскільки вони або потребують складного «холодного ланцюга» для доставки через необхідність застосування наночастинок ліпідів для мРНК-вакцин або їм потрібен складний пристрій електропорації для вакцини на основі ДНК.

Але розробка більш простого та економічно ефективного електропоратора може різко знизити вартість та складність щеплень.