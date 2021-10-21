Інноваційний метод введення вакцин від COVID-19 розробили у США (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n161918-innovaciynyy-metod-vvedennya-vakcyn-vid-covid-19-rozrobyly-u-ssha-foto.htmlРакурс
Американські учені розробили і випробували інноваційний метод, який значно спрощує процес введення ДНК-вакцин, зокрема і вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.
Метод полягає у використанні ручного електропоратора. Про це повідомляє прес-служба Технологічного інституту Джорджії.
Електропорація — це спосіб розривання оболонок різних клітин шляхом використання коротких електричних імпульсів, щоб потім увести в їх середину нуклеїнову кислоту чи білок. Цей метод може застосовуватися і для введення ДНК-вакцин чи мРНК-вакцин.
Електропорація зазвичай використовується у дослідницькій лабораторній діяльності, проте наразі ця методика вимагає великого, складного та дорогого обладнання, що суттєво обмежує її використання для введення вакцин.
Крім того, електропорація необхідна для ефективного щеплення ДНК-вакцинами.
ДНК-вакцини є недорогими, швидко розроблюваними та безпечними, але для ефективної вакцинації потрібні громіздкі та дорогі пристрої електропорації, — наголошують учені.
Запропонований ученими підхід дозволяє виконувати цю ж роботу за допомогою невеликого пристрою розміром з ручку, який може бути масово виготовлений за низькою вартістю. Вартість пристрою оцінюється приблизно в 1 дол. США, а той час доступні на даний момент електропоратори коштують тисячі доларів кожен.
Натхнення для винаходу прийшло з повсякденного пристрою — електронної запальнички для барбекю. Кожного разу, коли клацає запальничка, вона генерує короткий імпульс електрики, щоб запалити полум’я.
Учені взяли «нутрощі» запальнички і переробили їх у крихітний механізм із пружинною засувкою.
Зазначається, що пристрій створює таке ж електричне поле в шкірі, як і великі громіздкі електропораційні машини, але з використанням широко доступних недорогих компонентів, і не потребує батарей чи інших джерел живлення.
Окрім запальнички, ключовим нововведенням було щільне розташування електродів та використання надзвичайно коротких мікроголок.
Хоча мікроголки активно застосовуються в косметиці для омолодження шкіри, зазвичай їх не використовують як електроди.
Система на основі мікроголок використовує напругу, подібну до звичайної електропорації, але з імпульсами, що у 10 тис. разів коротші, та з використанням електродів, що проникають лише на 0.02 см в поверхню шкіри.
Поєднання крихітного імпульсу електропорації з електродами з мікроголкою створило ефективний електричний інтерфейс зі шкірою та ще більше знизило вартість та складність, — наголошує прес-служба вишу.
Зазначається, що експерименти на тваринах, в межах яких використовували експериментальну ДНК-вакцину від коронавірусу, показали, що використання нового винаходу дає майже у 10 разів покращену імунну відповідь порівняно з внутрішньом’язовою імунізацією або внутрішньошкірним введенням без електропорації.
Також не було виявлено тривалого негативного впливу на шкіру піддослідних тварин.
Учені зазначають, що сучасні мРНК-вакцини та ДНК-вакцини залишаються дорогими як глобальне рішення, оскільки вони або потребують складного «холодного ланцюга» для доставки через необхідність застосування наночастинок ліпідів для мРНК-вакцин або їм потрібен складний пристрій електропорації для вакцини на основі ДНК.
Але розробка більш простого та економічно ефективного електропоратора може різко знизити вартість та складність щеплень.
Нашою метою було розробити метод вакцинації проти COVID-19, який не тільки зробить вакцину більш ефективною, але й використовує простий, недорогий у виготовлені пристрій, — наголошують дослідники.