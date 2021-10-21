Американские ученые создали дешевое устройство для ДНК-вакцин, фото: Технологический институт Джорджии

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Американские ученые разработали и испытали инновационный метод, который значительно упрощает процесс введения ДНК-вакцин, в том числе вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

Метод заключается в использовании ручного электропоратора. Об этом сообщает пресс-служба Технологического института Джорджии.

Электропорация — это способ разрыва оболочек различных клеток путем использования коротких электрических импульсов, чтобы потом ввести в них нуклеиновую кислоту или белок. Этот метод может применяться и для введения ДНК-вакцин или мРНК-вакцин.

Электропорация обычно используется в исследовательской лабораторной деятельности, однако в настоящее время эта методика требует большого, сложного и дорогого оборудования, что существенно ограничивает ее использование для введения вакцин.

Кроме того, электропорация необходима для эффективной прививки ДНК-вакцинами.

ДНК-вакцины являются недорогими, быстро разрабатываемими и безопасными, но для эффективной вакцинации нужны громоздкие и дорогие устройства электропорации, — подчеркивают ученые.

Предложенный учеными подход позволяет выполнять эту же работу с помощью небольшого устройства размером с ручку, которое может быть массово изготовлен по низкой стоимости. Стоимость устройства оценивается примерно в 1 долл. США, а в то время доступные на данный момент электропораторы стоят тысячи долларов каждый.

Вдохновение для изобретения пришло из повседневного устройства — электронной зажигалки для барбекю. Каждый раз, когда щелкает зажигалка, она генерирует короткий импульс электричества, чтобы зажечь пламя.

Ученые взяли «внутренности» зажигалки и переделали их в крошечный механизм с пружинной защелкой.

Отмечается, что устройство создает такое же электрическое поле в коже, как и большие громоздкие электропорационные машины, но с использованием широко доступных недорогих компонентов, и не требует батарей или других источников питания.

Кроме зажигалки, ключевым нововведением было плотное расположение электродов и использования чрезвычайно коротких микроигл.

Хотя микроиглы активно применяются в косметике для омоложения кожи, обычно их не используют как электроды.

Система на основе микроигл использует напряжение, подобное обычной электропорации, но импульсами, в 10 тыс. раз меньше, и с использованием электродов, проникающих только на 0.02 см в поверхность кожи.

Сочетание крошечного импульса электропорации с электродами из микроигл создало эффективный электрический интерфейс с кожей и еще больше снизило стоимость и сложность, — подчеркивает пресс-служба вуза.

Отмечается, что эксперименты на животных, в рамках которых использовали экспериментальную ДНК-вакцину от коронавируса, показали, что использование нового изобретения дает почти в 10 раз улучшенный иммунный ответ по сравнению с внутримышечной иммунизацией или внутрикожным введением без электропорации.

Также не было выявлено длительного негативного воздействия на кожу подопытных животных.

Ученые отмечают, что современные мРНК-вакцины и ДНК-вакцины остаются дорогими как глобальное решение, поскольку они либо требуют сложной «холодной цепи» для доставки из-за необходимости применения наночастиц липидов для мРНК-вакцин или им нужно сложное устройство электропорации для вакцины на основе ДНК.

Но разработка более простого и экономически эффективного электропоратора может резко снизить стоимость и сложность прививок.