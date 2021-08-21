Первую в мире ДНК-вакцину от COVID-19 одобрила Индия - как она действует

https://racurs.ua/n159095-pervuu-v-mire-dnk-vakcinu-ot-covid-19-odobrila-indiya-kak-ona-deystvuet.html

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Первую в мире ДНК-вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 для экстренного применения одобрила Индия. Препарат иммунопрофилактики получил название Zydus Cadila (ZyCoV-D). Он разработан компанией Cadila Healthcare в партнерстве с Департаментом биотехнологии и является второй после Covaxin от Bharat Biotech вакциной местного производства, которую будут использовать в Индии.

Об этом пишет Reuters.

Вакцина ZyCoV-D использует часть генетического материала вируса. Он дает «инструкции» для создания специфического белка, который иммунная система человека распознает и реагирует соответственно. В отличие от большинства вакцин от коронавируса, для которых нужно две дозы, ZyCoV-D вводится тремя дозами.

В Индии планируют производить 100−120 млн доз ZyCoV-D ежегодно. Производитель указывает, что эффективность вакцины после введения двух доз составляет 66,6%.

Напомним, ДНК-вакцины «учат» иммунную систему организма бороться с вирусом. Однако такой тип препаратов иммунопрофилактики имеет ряд недостатков.

Источник: Reuters