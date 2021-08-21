Першу у світі ДНК-вакцину від COVID-19 схвалила Індія — як вона діє

https://racurs.ua/ua/n159095-pershu-u-sviti-dnk-vakcynu-vid-covid-19-shvalyla-indiya-yak-vona-diie.html

Ракурс

Першу у світі ДНК-вакцину від коронавірусної інфекції COVID-19 для екстреного застосування схвалила Індія. Препарат імунопрофілактики отримав назву Zydus Cadila (ZyCoV-D). Він розроблений компанією Cadila Healthcare у партнерстві з Департаментом біотехнології та є другою після Covaxin від Bharat Biotech вакциною місцевого виробництва, яку використовуватимуть в Індії.

Про це пише Reuters.

Вакцина ZyCoV-D використовує частину генетичного матеріалу вірусу. Він дає «інструкції» для створення специфічного білка, який імунна система людини розпізнає і реагує. На відміну від більшості вакцин від коронавірусу, для яких потрібно дві дози, ZyCoV-D вводиться трьома дозами.

В Індії планують виробляти 100−120 млн доз ZyCoV-D щороку. Виробник вказує, що ефективність вакцини після введення двох доз становить 66,6%.

Нагадаємо, ДНК-вакцини «вчать» імунну систему організму боротися з вірусом. Проте такий тип препаратів імунопрофілактики має низку недоліків.

Джерело: Reuters