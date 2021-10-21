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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Харьковская ОГА
Карантин усилят в четырех областях не из «красной» зоны — Кабминhttps://racurs.ua/n161917-karantin-usilyat-v-chetyreh-oblastyah-ne-iz-krasnoy-zony-kabmin.htmlРакурс
Карантин, введенный в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19, усилят в отдельных территориальных общинах в четырех областях, которые в настоящее время не входят в «красную» зону.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по результатам проведенного 20 октября внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что речь идет о таких регионах:
- Черниговской области;
- Львовской области;
- Ровенской области;
- Житомирской области.
Этим областям поручено:
- усилить контроль за соблюдением санитарных норм;
- увеличить коечный фонд;
- ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19.
Напомним, с субботы, 23 октября, «красная» зона вводится также и в Сумской области.
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