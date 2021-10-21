В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Харьковская ОГА

https://racurs.ua/n161917-karantin-usilyat-v-chetyreh-oblastyah-ne-iz-krasnoy-zony-kabmin.html

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Карантин, введенный в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19, усилят в отдельных территориальных общинах в четырех областях, которые в настоящее время не входят в «красную» зону.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по результатам проведенного 20 октября внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что речь идет о таких регионах:

Черниговской области;

Львовской области;

Ровенской области;

Житомирской области.

Этим областям поручено:

усилить контроль за соблюдением санитарных норм;

увеличить коечный фонд;

ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19.

Напомним, с субботы, 23 октября, «красная» зона вводится также и в Сумской области.