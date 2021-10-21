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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Харьковская ОГА

Карантин усилят в четырех областях не из «красной» зоны — Кабмин

21 окт 2021, 08:07
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Карантин, введенный в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19, усилят в отдельных территориальных общинах в четырех областях, которые в настоящее время не входят в «красную» зону.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина по результатам проведенного 20 октября внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что речь идет о таких регионах:


  • Черниговской области;
  • Львовской области;
  • Ровенской области;
  • Житомирской области.

Этим областям поручено:

  • усилить контроль за соблюдением санитарных норм;
  • увеличить коечный фонд;
  • ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19.

Напомним, с субботы, 23 октября, «красная» зона вводится также и в Сумской области.

Источник: Ракурс


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