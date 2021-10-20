Праздник Трифона и Пелагеи отмечают 21 октября. Фото: dpchas.com.ua

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Ракурс

Православный праздник 21 октября предусматривает чествование память святой Пелагеи и святого Трифона.

Наши предки верили, что 21 октября категорически запрещается шалить и бездельничать. Считалось, что Пелагея ценит тех, кто ежедневно выполняет поставленные цели. Кроме того, в этот день нельзя рассказывать плохие сны до самого заката. По поверьям, они либо осуществятся, либо каким-то образом принесут неудачи.

Народные приметы на 21 октября:

Облака на Пелагею низко плывут — к морозу.

Если до 21 октября с березы не опали все листья, снег выпадет поздно.

Если на Пелагею вокруг Солнца появляется туманный ореол, то в ближайшие дни будет сухая и ясная погода.

Звезды 21 октября ярко сияют — будет хорошая погода, тускнеют — к непогоде.

В мире 21 октября отмечают Международный день кредитных союзов и Всемирный день йододефицита. Также в этот день празднуют День болтовни или День болтуна, День китайцев за рубежом в Китае. Кроме того, отмечают шуточные праздники — День очистки виртуального рабочего стола на компьютере и День пересчета пуговиц на одежде.

21 октября в истории:

1056 год — диакон Григорий вывел первую букву. В историю рукопись вошла под названием «Остромирово Евангелие».

1520 год — Фернан Магеллан открыл и прошел пролив между Атлантическим и Тихим океанами, названный впоследствии его именем.

1665 год — украинские казаки во главе с гетманом Иваном Брюховецким подписали Московские статьи.

1897 год — в Николаеве начал работать Черноморский судостроительный завод.

1921 год — Василий (Липковский) рукоположен в митрополита УАПЦ.

1950 год — вступили в силу Женевские конвенции о защите жертв войны.

1991 год — совершен первый в мире полет над Эверестом на воздушном шаре.

Напомним, летом президент Владимир Зеленский подписал указ о введении еще одного государственного праздника. С 2022 года в Украине начнут отмечать День украинской государственности, который будет отмечаться 28 июля.