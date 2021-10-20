Разблокировать наблюдательную миссию на Донбассе призвала глава ОБСЕ

Разблокировать наблюдательную миссию на Донбассе призвали в ОБСЕ. Фото: Укринформ

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Разблокировать работу Специальной мониторинговой миссии на Донбассе призвало руководство ОБСЕ.

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили глубокую обеспокоенность по поводу блокировки СММ в Донецкой и Луганской областях. Руководство организации призвало к немедленному устранению всех препятствий, чтобы миссия могла продолжать выполнять свою работу по урегулированию на Донбассе. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба ОБСЕ.

Также Линде и Щмид призвали все стороны конфликта обеспечить оперативное выполнение всех своих обязательств и конструктивно взаимодействовать с целью деэскалации и урегулирования ситуации. Они отметили, что вмешательство в работу миссии не может иметь никаких оправданий.

Нынешние ограничения влияют на гражданское население по обе стороны линии соприкосновения. СММ должны быть обеспечены необходимые условия для выполнения ее работы на всей территории Украины согласно ее мандату, минских соглашений и общих согласованных выводов нормандского саммита, — заявила Линде.



В воскресенье, 18 октября, стало известно, что ОБСЕ приостановила работу по мониторингу на Донбассе из соображений безопасности, поскольку несколько дней под гостиницей наблюдателей в оккупированном Донецке оккупанты проводят «акции протеста».

Впоследствии стало известно, что пророссийские боевики взяли в заложники наблюдателей миссии в Горловке. Террористы блокировали представителей ОБСЕ в отеле и запретили им покидать его. Впоследствии наемники Кремля все же отпустили заложников.