Розблокувати спостережну місію на Донбасі закликала глава ОБСЄ

Розблокувати спостережну місію на Донбасі закликали в ОБСЄ. Фото: Укрінформ

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Розблокувати роботу Спеціальної моніторингової місії на Донбасі закликало керівництво ОБСЄ.

Глава Організації з безпеки й співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде та генсек ОБСЄ Хельга Марія Шмід висловили глибоку стурбованість з приводу блокування СММ в Донецькій та Луганській областях. Керівництво організації закликало до негайного усунення всіх перешкод, щоб місія могла продовжувати виконувати свою роботу з врегулювання на Донбасі. Про це 20 жовтня повідомила прес-служба ОБСЄ.

Також Лінде та Щмід закликали всі сторони конфлікту забезпечити оперативне виконання всіх своїх зобов’язань і конструктивно взаємодіяти з метою деескалації та врегулювання ситуації. Вони наголосили, що втручання у роботу місії не може мати жодних виправдань.

Нинішні обмеження впливають на цивільне населення по обидві сторони лінії зіткнення. СММ повинні бути забезпечені необхідні умови для виконання її роботи на всій території України відповідно до її мандату, мінських угод і загальних узгоджених висновків нормандського саміту, — заявила Лінде.



У неділю, 18 жовтня, стало відомо, що ОБСЄ призупинила роботу з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки кілька днів під готелем спостерігачів в окупованому Донецьку окупанти проводять «акції протесту».

Згодом стало відомо, що проросійські бойовики взяли у заручники спостерігачів місії в Горлівці. Терористи заблокували представників ОБСЄ в готелі та заборонили їм покидати його. Згодом найманці Кремля все ж відпустили заручників.