«Динамо» уступило «Барселоне» в Лиге чемпионов. ФК «Динамо» Киев в Twitter

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Ракурс

Матч Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и каталонской «Барселоной» завершился победой «гранатовых».

В третьем туре Лиги чемпионов в группе E подопечные Мирчи Луческу уступили хозяевам поля. На «Камп-Ноу» голы забивали исключительно каталонцы. Матч завершился со счетом 1−0.

Матч начался с прессинга «Барселоны». Уже на 17 минуте имел шанс забить Люк де Йонг, но мяч просвистел возле штанги. А на 21 минуте уже Георгий Бущан спас киевлян от пропущенного гола после удара нидерландского форварда. На 36 минуте голкипер «Динамо» совершил второй сейв после удара Деста. Однако через две минуты «бело-синие» пропустили — Жерард Пике замкнул подачу Алабы с фланга: 1−0. До перерыва киевляне под натиском соперника так ничего и не сумели показать.

Во втором тайме «гранатовые» продолжали контролировать мяч, а киевляне никак не могли найти свою игру. Удвоить счет в матче могли Фати и Коутинйо, но пробивали мимо ворот. Матч завершился минимальной победой «Барселоны».

После трех туров киевляне идут на последнем месте в группе.

«Барселона» — «Динамо» Киев 1:0

Гол: Пике, 36

«Барселона»: тер Штеген — Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Ленгле, Альба — Ф. Де Йонг, Бускетс, Гави (Роберто, 68) — Дест, Люк Де Йонг (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75).

«Динамо» Киев: Бущан — Кендзера (Тымчик, 78), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков (Караваев, 85), Буяльский (Рамирес, 85), Де Пена (Витиньо, 61) — Супряга (Гармаш, 61).

Предупреждения: Ф. де Йонг, 90.

Напомним, во втором туре Лиги чемпионов «Динамо» разгромно проиграло «Баварии». В Мюнхене киевляне пропустили дважды в первом тайме и трижды во втором. Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после матча заявил, результат отражает то, что происходило на футбольном поле.