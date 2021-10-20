ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: Нацполиция

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Причину дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Одесса в Одесской области назвали правоохранители.

Установлено, что автомобиль Volkswagen (Фольксваген), двигаясь в направлении Одессы, из-за тумана столкнулся с попутным тягачом DAF (ДАФ). В результате столкновения обе машины остановились посреди дороги. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Следом подъехали легковушка ВАЗ и микроавтобус с пассажирами. Водители этих машин увидели аварию и остановились на автотрассе. В это время в направлении Одессы ехала еще одна фура ДАФ, водитель которой допустил столкновение с другими транспортными средствами. В результате автомобили загорелись.

В результате аварии погибли пассажирка Volkswagen, водитель первого грузовика, а личность третьего погибшего устанавливается. Среди 12 госпитализированных — два подростка в возрасте 15 и 16 лет.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения правил дорожного движения. Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Водителя второго грузовика DAF задержали.

Напомним, 20 октября в Одесской области вблизи села Любашевка в 5.00 столкнулись сразу пять транспортных средств: два грузовика и три легковушки.