Появилось видео смертельной аварии на трассе Киев-Одесса. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n161887-poyavilos-video-smertelnoy-avarii-na-trasse-kiev-odessa.html

Ракурс

ДТП в Одесской области унесло жизни по меньшей мере трех человек, также в аварии пострадали десятки человек. Трагедия произошла вблизи поселка Любашевка в среду, 20 октября.

В местную больницу доставлены восемь пострадавших. Видео с места происшествия опубликовали в пресс-службе полиции Одесской области.

Также известно, что среди госпитализированных есть пять несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет. Пострадавшие получили травмы, ушибы, переломы и рубленые раны.

В полиции уточнили, что количество погибших и их личности устанавливаются. Ранее сообщалось о трех погибших. Все авто находятся на одной полосе, вторая — свободна для движения.

«Ракурс» сообщал, что утром 20 октября на трассе Киев-Одесса произошло кровавое дорожно-транспортное происшествие. В Одесской области вблизи Любашевки в пять часов утра столкнулись сразу пять транспортных средств: два грузовика и три легковушки.