З’явилося відео смертельної аварії на трасі Київ-Одеса. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n161887-z-yavylosya-video-smertelnoyi-avariyi-na-trasi-kyyiv-odesa.html

Ракурс

ДТП в Одеській області забрала життя щонайменше трьох людей, також в аварії постраждали десятки осіб. Трагедія сталася поблизу селища Любашівка в середу, 20 жовтня.

До місцевої лікарні доставлено вісім постраждалих. Відео з місця події опублікували у прес-службі поліції Одеської області.

Також відомо, що серед госпіталізованих є п’ять неповнолітніх віком 15 та 16 років. Постраждалі отримали травми, забої, переломи та рублені рани.

У поліції уточнили, що кількість загиблих та їхні особи наразі встановлюються. Раніше повідомлялося про трьох загиблих. Усі авто перебувають на одній смузі, інша — вільна для руху.

«Ракурс» повідомляв, що уранці 20 жовтня на трасі Київ-Одеса сталася кривава дорожньо-транспортна пригода. В Одеській області поблизу Любашівки о п’ятій годині ранку зіткнулися відразу п’ять транспортних засобів: дві вантажівки та три легковики.