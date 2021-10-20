ДТП на трасі Київ-Одеса. Фото: Нацполіція

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Причину дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ-Одеса в Одеській області назвали правоохоронці.

Встановлено, що автомобіль Volkswagen (Фольксваген), рухаючись в напрямку Одеси, через туман зіштовхнувся з попутним тягачем DAF (ДАФ). Внаслідок зіткнення обидві машини зупинилися посеред дороги. Про це 20 жовтня повідомила прес-служба Національної поліції.

Слідом під’їхали легковик ВАЗ та мікроавтобус з пасажирами. Водії цих машин побачили аварію та зупинилися на автотрасі. У цей час у напрямку Одеси їхала ще одна фура ДАФ, водій якої допустив зіткнення з іншими транспортними засобами. Внаслідок цього автомобілі загорілися.

Внаслідок аварії загинули пасажирка Volkswagen, водій першої вантажівки, а особа третього загиблого встановлюється. Серед 12 госпіталізованих — двоє підлітків у віці 15 і 16 років.

Правоохоронці почали розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху. Відомості про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Водія другої вантажівки DAF затримали.

Нагадаємо, 20 жовтня на Одещині поблизу села Любашівки о 5.00 зіштовхнулися відразу п’ять транспортних засобів: дві вантажівки та три легковики.