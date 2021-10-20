«Динамо» поступилося «Барселоні» в Лізі чемпіонів. ФК «Динамо» Київ у Twitter

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Ракурс

Матч Ліги чемпіонів між київським «Динамо» та каталонською «Барселоною» завершився перемогою «гранатових».

У третьому турі Ліги чемпіонів у групі E підопічні Мірчі Луческу поступилися господарям поля. На «Камп-Ноу» голи забивали виключно каталонці. Матч завершився з рахунком 1−0.

Матч почався з пресингу «Барселони». Вже на 17 хвилині мав шанс забити Люк де Йонг, але м’яч просвистів біля штанги. А на 21 хвилині вже Георгій Бущан врятував киян від пропущеного голу після удару нідерландського форварда. На 36 хвилині голкіпер «Динамо» здійснив другий сейв після удару Деста. Однак через дві хвилини «біло-сині» пропустили — Жерард Піке замкнув подачу Алаби з флангу: 1−0. До перерви кияни під натиском суперника так нічого і не зуміли показати.

У другому таймі «гранатові» продовжували контролювати м’яч, а кияни ніяк не могли знайти свою гру. Подвоїти рахунок у матчі мали змогу Фаті та Коутінйо, але пробивали повз ворота. Матч завершився мінімальною перемогою «Барселони».

Після трьох турів кияни йдуть на останньому місці у групі.

«Барселона» — «Динамо» Київ 1:0

Гол: Піке, 36

«Барселона»: тер Штеген — Мінгеса (Коутіньо, 46), Піке, Ленгле, Альба — Ф. Де Йонг, Бускетс, Гаві (Роберто, 68) — Дест, Люк Де Йонг (фаті, 46), Депай (Агуеро, 75).

«Динамо» Київ: Бущан — Кендзера (Тимчик, 78), Забарний, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Циганков (Караваєв, 85), Буяльський (Рамірес, 85), Де Пена (Вітіньо, 61) — Супряга (Гармаш, 61).

Попередження: Ф. де Йонг, 90.

Нагадаємо, у другому турі Ліги чемпіонів «Динамо» розгромно програло «Баварії». У Мюнхені кияни пропустили двічі у першому таймі й тричі у другому. Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу після матчу заявив, результат відображає те, що відбувалося на футбольному полі.