Свято Трифона та Пелагеї відзначають 21 жовтня. Фото: dpchas.com.ua

https://racurs.ua/ua/n161916-svyato-tryfona-ta-pelageyi-vidznachaut-21-jovtnya-prykmety-ta-tradyciyi.html

Ракурс

Православне свято 21 жовтня передбачає вшанування пам’ять святої Пелагеї та святого Трифона.

Наші предки вірили, що 21 жовтня категорично забороняється пустувати та байдикувати. Вважалося, що Пелагея цінує тих, хто щодня виконує поставлені цілі. Крім того, цього дня не можна розповідати погані сни до самого заходу. За повір’ями, вони або здійсняться, або якимось чином принесуть невдачі.

Народні прикмети на 21 жовтня:

Хмари на Пелагею низько пливуть — до морозу.

Якщо до 21 жовтня з берези не опало все листя, сніг випаде пізно.

Якщо на Пелагею навколо сонця з’являється туманний ореол, то в найближчі дні буде суха і ясна погода.

Зірки 21 жовтня яскраво сяють — буде хороша погода, тьмяніють — до негоди.

У світі 21 жовтня відзначають Міжнародний день кредитних спілок та Всесвітній день йододефіциту. Також цього дня святкують День балаканини чи День базіки, День китайців за кордоном в Китаї. Крім того, відзначають жартівливі свята — День очищення віртуального робочого столу на комп’ютері та День перерахунку гудзиків на одязі.

21 жовтня в історії:

1056 рік — диякон Григорій вивів першу літеру. В історію рукопис увійшов під назвою «Остромирове Євангеліє".

1520 рік — Фернан Магеллан відкрив і пройшов протоку між Атлантичним і Тихим океанами, названу згодом його іменем.

1665 рік — українські козаки на чолі з гетьманом Іваном Брюховецьким підписали Московські статті.

1897 рік — у Миколаєві почав працювати Чорноморський суднобудівний завод.

1921 рік — Василь (Липківський) висвячений на митрополита УАПЦ.

1950 рік — набрали чинності Женевські конвенції про захист жертв війни.

1991 рік — здійснений перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі.

Нагадаємо, влітку президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування ще одного державного свята. З 2022 року в Україні почнуть відзначати День української державності, який відзначатиметься 28 липня.