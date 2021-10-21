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Карантин посилять в чотирьох областях не з «червоної» зони — Кабмінhttps://racurs.ua/ua/n161917-karantyn-posylyat-v-chotyroh-oblastyah-ne-z-chervonoyi-zony-kabmin.htmlРакурс
Карантин, запроваджений у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, посилять в окремих територіальних громадах у чотирьох областях, які наразі не входять до «червоної» зони.
Про це повідомляє прес-служба Кабміну за результатами проведеного 20 жовтня позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що йдеться про такі регіони:
- Чернігівську область;
- Львівську область;
- Рівненську область;
- Житомирську область.
Цим областям доручено:
- посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм;
- збільшити ліжковий фонд;
- ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.
Нагадаємо, з суботи, 23 жовтня, «червона» зона запроваджується також і у Сумській області.
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