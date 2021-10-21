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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Харківська ОДА

Карантин посилять в чотирьох областях не з «червоної» зони — Кабмін

21 жов 2021, 08:07
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Карантин, запроваджений у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, посилять в окремих територіальних громадах у чотирьох областях, які наразі не входять до «червоної» зони.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну за результатами проведеного 20 жовтня позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що йдеться про такі регіони:


  • Чернігівську область;
  • Львівську область;
  • Рівненську область;
  • Житомирську область.

Цим областям доручено:

  • посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм;
  • збільшити ліжковий фонд;
  • ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.

Нагадаємо, з суботи, 23 жовтня, «червона» зона запроваджується також і у Сумській області.

Джерело: Ракурс


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