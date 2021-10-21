В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Харківська ОДА

https://racurs.ua/ua/n161917-karantyn-posylyat-v-chotyroh-oblastyah-ne-z-chervonoyi-zony-kabmin.html

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Карантин, запроваджений у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, посилять в окремих територіальних громадах у чотирьох областях, які наразі не входять до «червоної» зони.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну за результатами проведеного 20 жовтня позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що йдеться про такі регіони:

Чернігівську область;

Львівську область;

Рівненську область;

Житомирську область.

Цим областям доручено:

посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм;

збільшити ліжковий фонд;

ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.

Нагадаємо, з суботи, 23 жовтня, «червона» зона запроваджується також і у Сумській області.