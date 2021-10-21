Натуральный линолеум – особенности и преимущества

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Ракурс

Рассматривая все варианты покрытий для пола, мы хотим решить, как можно большее количество задач. Хочется, чтобы пол был не только красивым с эстетической точки зрения, а и безопасным в экологическом смысле. А также эффективно противостоял воздействию механических и атмосферных факторов, был долговечным, легко мылся. А сам материал — не требовал дополнительных затрат в подготовке и монтаже.

Хорошая идея для того, чтобы решить все перечисленные задачи — купить натуральный линолеум https://www.tarkett.ua/uk_UA/category-ua_C01010-naturalniy-l-noleum. Что стоит знать об этом покрытии для пола, в чем его особенности, преимущества и возможные минусы — читайте в нашем материале.

Технология, испытанная временем

Многие не могут с ходу понять — как может линолеум, который по определению является синтетическим продуктом промышленности, быть натуральным. Вы удивитесь — может! Более того, технология, по которой производит этот материал европейский производитель Tarkett, надежно испытана временем. Метод и материалы, с помощью которых делают современный натуральный линолеум, практически идентичны тем, которые применялись еще в XIX веке.

По уникальной рецептуре того времени, современное покрытие в данной категории почти на 95 процентов создается из натуральных составляющих. Это масло льна, мука из древесины и пробки, смола. Согласитесь, это впечатляет — факт, что в начале XXI века, времени инноваций и гонки современных технологий, одним из наиболее экологичных и безопасных с точки зрения эксплуатации в жилых помещениях считается линолеум, изобретенный в позапрошлом столетии!

Преимущества натурального линолеума

Из названия очевидно, что главный плюс такого покрытия — его максимальная экологичность. Даже на фоне остальных современных покрытий, которые тоже производят в соответствии со строгими требованиями экобезопасности, этот вариант считается самым безопасным. Остальные плюсы: