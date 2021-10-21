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Владимир Путин и Дмитрий Песков, фото: InfoResist

Премия Европарламента Навальному — как «подгорело» в Кремле

21 окт 2021, 14:11
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В Кремле отказываются с уважением относиться к недавнему решению Европарламента о присуждении премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова российском оппозиционеру, основателю организации Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному, которого власть после попытки отравления в 2020 году бросила за решетку.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об этом сегодня, 21 октября, сообщает агентство ТАСС.

Подобное решение Европарламента, наверное, девальвирует значение этих слов (свобода мысли — ред.) существенно, — заявил Песков.

По словам представителя Путина, РФ уважает сам Европарламент, однако не может поддержать такие его действия.

Подобные решения принимают те люди, которые конкретно в этом эпизоде и конкретно в истории с этим осужденным просто не располагают достоверной информацией, — заверил Песков.


Напомним, в 2019 году премию имени Сахарова вручили экс-пленнику Кремля Олегу Сенцову.

Источник: ТАСС


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