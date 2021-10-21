Фейк о запрете вакцинироваться в пик пандемии разгромили в Раде

Фейк о вакцинации. Фото: М. Радуцкий

https://racurs.ua/n161945-feyk-o-zaprete-vakcinirovatsya-v-pik-pandemii-razgromili-v-rade.html

Ракурс

Фейки о запрете вакцинироваться от коронавируса начали распространять некоторые медиа.

Сегодня, 21 октября, ряд пророссийских телеграм-каналов и российские СМИ начали активную информационную атаку на вакцинальную кампанию в Украине. Медиа распространяли якобы результаты исследования Университета Джона Хопкинса. Отмечалось, что во время пика эпидемии нельзя вакцинироваться, потому что вакцина «значительно увеличивает количество больных». Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Telegram.

По его словам, в статье приводятся абсурдные факты — что «вакцинированные люди несут в ноздрях 251-кратную нагрузку вирусов COVID-19 по сравнению с теми, кто от прививки отказался». Или «даже Pfizer признал, что вакцина компании на 300% увеличивает вероятность заражения коронавирусом».

Для того, чтобы убедиться, что это ерунда, достаточно просто проверить подлинность этого исследования. На сайте известных авторитетных изданий и научно-исследовательских учреждений его нет. Оно размещено на малоизвестных «помойных» англоязычных сайтах. А так называемые эксперты, приведенные в тексте, скорее всего, вымышленные, — пишет Радуцкий.



Нардеп убежден, что распространенная информация является спланированным и технологическим информационным вбросом, а не просто сообщением рядового «антивакцинатора». Глава комитета призвал СМИ не публиковать этот фейк. А гражданам рекомендовал проверять первоисточники новых публикаций об «исследованиях».

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что за распространение ложной информации о «вреде вакцин» нужно блокировать пользователей социальных сетей.