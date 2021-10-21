Тищенко прокомментировал провал рейтингов Зеленского и «Слуги народа». Фото: Главком

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Ракурс

«Слуга народа» потеряла первое место в рейтинге партий, однако скандальный депутат Николай Тищенко считает иначе.

По его словам, рейтинг Владимира Зеленского и его партии в Верховной Раде только растет. Об этом Тищенко сказал в общении с журналистами.

Нардеп заявил, что только на Закарпатье поддержка «Слуги народа» за три месяца «выросла на 30−35%".

Рейтинг президента растет очень быстро и в целом сейчас имеет 35% поддержки. Потому что мы делаем то, о чем говорим, — поделился мыслями Тищенко.



Он считает, что предыдущие президенты через два года после выборов «вообще не имели рейтинга». Ранее соцопрос КМИС показало, что рейтинг Зеленского упал с 33,3% до 24,7%. Кроме того, «Слуга народа» впервые потеряла первое место в рейтинге партий.

«Ракурс» сообщал, что «Европейская солидарность», политсила пятого президента Украины Петра Порошенко, возглавляет список электоральных предпочтений украинцев среди партий.