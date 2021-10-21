Кум Ермака прокомментировал провал рейтингов Зеленского и «Слуги народа»https://racurs.ua/n161944-kum-ermaka-prokommentiroval-proval-reytingov-zelenskogo-i-slugi-naroda.htmlРакурс
«Слуга народа» потеряла первое место в рейтинге партий, однако скандальный депутат Николай Тищенко считает иначе.
По его словам, рейтинг Владимира Зеленского и его партии в Верховной Раде только растет. Об этом Тищенко сказал в общении с журналистами.
Нардеп заявил, что только на Закарпатье поддержка «Слуги народа» за три месяца «выросла на 30−35%".
Рейтинг президента растет очень быстро и в целом сейчас имеет 35% поддержки. Потому что мы делаем то, о чем говорим, — поделился мыслями Тищенко.
Он считает, что предыдущие президенты через два года после выборов «вообще не имели рейтинга». Ранее соцопрос КМИС показало, что рейтинг Зеленского упал с 33,3% до 24,7%. Кроме того, «Слуга народа» впервые потеряла первое место в рейтинге партий.
«Ракурс» сообщал, что «Европейская солидарность», политсила пятого президента Украины Петра Порошенко, возглавляет список электоральных предпочтений украинцев среди партий.