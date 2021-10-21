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Петр Порошенко, фото «Европейская солидарность»
«Евросолидарность» вышла на первое место — рейтинг партийhttps://racurs.ua/n161921-evrosolidarnost-vyshla-na-pervoe-mesto-reyting-partiy.htmlРакурс
«Европейская солидарность», политсила пятого президента Украины Петра Порошенко, возглавляет список электоральных предпочтений украинском среди партий.
Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 15 по 18 октября соцопроса, опубликованные на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, голоса респондентов распределились бы так:
- «Европейскую солидарность» готовы поддержать 13,9% всех опрошенных (15,7% среди тех, кто определился с выбором);
- «Слугу народа» 13,7% и 15.5% соответственно;
- ВО «Батькивщина» — 12% и 13,6%;
- ОПЗЖ — 11,5% и 13%;
- партию «Сила и честь» — 7,6% и 8,6%;
- партию «Наши» — 5% и 5,7%;
- Радикальную партию Олега Ляшко — 4,9% и 5,6%;
- «Украинскую стратегию Гройсмана» — 4,9% и 5,6%;
- ВО «Свобода» — 3,9% и 4,4%.
У остальных политсил более низкая поддержка.
Опрос был проведен методом телефонных интервью во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий. В нем приняли участие 1 тыс. 200 респондентов в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины за исключением временно оккупированных территорий.
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