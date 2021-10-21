Петр Порошенко, фото «Европейская солидарность»

https://racurs.ua/n161921-evrosolidarnost-vyshla-na-pervoe-mesto-reyting-partiy.html

Ракурс

«Европейская солидарность», политсила пятого президента Украины Петра Порошенко, возглавляет список электоральных предпочтений украинском среди партий.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 15 по 18 октября соцопроса, опубликованные на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, голоса респондентов распределились бы так:

«Европейскую солидарность» готовы поддержать 13,9% всех опрошенных (15,7% среди тех, кто определился с выбором);

«Слугу народа» 13,7% и 15.5% соответственно;

ВО «Батькивщина» — 12% и 13,6%;

ОПЗЖ — 11,5% и 13%;

партию «Сила и честь» — 7,6% и 8,6%;

партию «Наши» — 5% и 5,7%;

Радикальную партию Олега Ляшко — 4,9% и 5,6%;

«Украинскую стратегию Гройсмана» — 4,9% и 5,6%;

ВО «Свобода» — 3,9% и 4,4%.

У остальных политсил более низкая поддержка.

Опрос был проведен методом телефонных интервью во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий. В нем приняли участие 1 тыс. 200 респондентов в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины за исключением временно оккупированных территорий.