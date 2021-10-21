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Ракурс
Петр Порошенко, фото «Европейская солидарность»

«Евросолидарность» вышла на первое место — рейтинг партий

21 окт 2021, 10:13
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«Европейская солидарность», политсила пятого президента Украины Петра Порошенко, возглавляет список электоральных предпочтений украинском среди партий.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного в период с 15 по 18 октября соцопроса, опубликованные на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, голоса респондентов распределились бы так:

  • «Европейскую солидарность» готовы поддержать 13,9% всех опрошенных (15,7% среди тех, кто определился с выбором);
  • «Слугу народа» 13,7% и 15.5% соответственно;
  • ВО «Батькивщина» — 12% и 13,6%;
  • ОПЗЖ — 11,5% и 13%;
  • партию «Сила и честь» — 7,6% и 8,6%;
  • партию «Наши» — 5% и 5,7%;
  • Радикальную партию Олега Ляшко — 4,9% и 5,6%;
  • «Украинскую стратегию Гройсмана» — 4,9% и 5,6%;
  • ВО «Свобода» — 3,9% и 4,4%.

У остальных политсил более низкая поддержка.


Инфографика: КМИС

Опрос был проведен методом телефонных интервью во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий. В нем приняли участие 1 тыс. 200 респондентов в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины за исключением временно оккупированных территорий.

Источник: Ракурс


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