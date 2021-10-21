Петро Порошенко, фото: «Європейська солідарність»

https://racurs.ua/ua/n161921-ievrosolidarnist-vyyshla-na-pershe-misce-reytyng-partiy.html

Ракурс

«Європейська солідарність», політсила п’ятого президента України Петра Порошенка, очолює список електоральних вподобань українців серед партій.

Про це свідчать результати проведеного в період з 15 по 18 жовтня соцопитування, опубліковані на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, голоси респондентів розподілилися б так:

«Європейську солідарність» готові підтримати 13,9% серед усіх опитаних (15,7% серед тих, хто визначився з вибором);

«Слугу народу» 13,7% і 15.5% відповідно;

ВО «Батьківщина» — 12% і 13,6%;

ОПЗЖ — 11,5% і 13%;

партію «Сила і честь» — 7,6% і 8,6%;

партію «Наші» — 5% і 5,7%;

Радикальну партію Олега Ляшка — 4,9% і 5,6%;

«Українську стратегію Гройсмана» — 4,9% і 5,6%;

ВО «Свобода» — 3,9% і 4,4%.

У решти політсил нижча підтримка.

Опитування було проведене методом телефонних інтерв’ю в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій. У ньому взяли участь 1 тис. 200 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України за винятком тимчасово окупованих територій.