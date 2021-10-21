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Петро Порошенко, фото: «Європейська солідарність»
«Євросолідарність» вийшла на перше місце — рейтинг партійhttps://racurs.ua/ua/n161921-ievrosolidarnist-vyyshla-na-pershe-misce-reytyng-partiy.htmlРакурс
«Європейська солідарність», політсила п’ятого президента України Петра Порошенка, очолює список електоральних вподобань українців серед партій.
Про це свідчать результати проведеного в період з 15 по 18 жовтня соцопитування, опубліковані на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, голоси респондентів розподілилися б так:
- «Європейську солідарність» готові підтримати 13,9% серед усіх опитаних (15,7% серед тих, хто визначився з вибором);
- «Слугу народу» 13,7% і 15.5% відповідно;
- ВО «Батьківщина» — 12% і 13,6%;
- ОПЗЖ — 11,5% і 13%;
- партію «Сила і честь» — 7,6% і 8,6%;
- партію «Наші» — 5% і 5,7%;
- Радикальну партію Олега Ляшка — 4,9% і 5,6%;
- «Українську стратегію Гройсмана» — 4,9% і 5,6%;
- ВО «Свобода» — 3,9% і 4,4%.
У решти політсил нижча підтримка.
Опитування було проведене методом телефонних інтерв’ю в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій. У ньому взяли участь 1 тис. 200 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України за винятком тимчасово окупованих територій.
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