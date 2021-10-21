Тищенко прокоментував провал рейтингів Зеленського та «Слуги народу». Фото: Главком

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Ракурс

«Слуга народу» втратила перше місце в рейтингу партій, однак скандальний депутат Микола Тищенко вважає інакше.

За його словам, рейтинг Володимира Зеленського та його партії у Верховній Раді лише зростає. Про це Тищенко сказав у спілкуванні з журналістами.

Нардеп заявив, що лише на Закарпатті підтримка «Слуги народу» за три місяці «зросла на 30−35%".

Рейтинг президента зростає дуже стрімко і загалом зараз має 35% підтримки. Бо ми робимо те, про що говоримо, — поділився думками Тищенко.



Він вважає, що попередні президенти через два роки після виборів «взагалі не мали рейтингу». Раніше соцопитування КМІС показало, що рейтинг Зеленського впав із 33,3% до 24,7%. Крім того, «Слуга народу» вперше втратила перше місце в рейтингу партій.

«Ракурс» повідомляв, що «Європейська солідарність», політсила п’ятого президента України Петра Порошенка, очолює список електоральних вподобань українців серед партій.