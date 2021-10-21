За «ковідною» процедурою купували пальне, подарунки й корм для собак. Фото: 20minut.ua

https://racurs.ua/ua/n161943-za-kovidnou-procedurou-kupuvaly-palne-podarunky-y-korm-dlya-sobak-zmi.html

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Процедура «ковідних» закупівель діє вже півтора року й за цей час було витрачено приблизно 35 млрд грн.

Виявилося, що за цієї процедурою не завжди купували ліки та медичні засоби. Частину грошей витратили на товари, які зовсім не мають відношення до боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19. Про це йдеться в матеріалі Bihus.info.

Журналісти встановили, що окремі структури процедуру «ковідних» закупівель використовували для закупівлі палива, кормів для тварин, спортивного інвентаря, новорічних подарунків чи харчові продукти. У деяких випадках за ці речі суттєво переплачували.

Для прикладу в один і той самий період одні й ті ж китайські концентратори OLV-10 купували і по 30 і по 60 тис. грн за одиницю, — зазначають розслідувачі.

Повідомляється, що Держаудитслужба нарахувала порушень на 407 млн ​​грн. Сума штрафу при цьому коливається від 25,5 тис. до 51 тис. грн., а довести переплату на «ковідних» торгах взагалі майже неможливо. Відповідно санкції не співмірні з мільйонними оборотами.

У липні 2021 року Верховна Рада спробувала виправити ситуацію й ухвалила закон, яким закуповувати за «ковідною» процедурою дозволили лише ліки і медобладнання, а решту закупівель вивели в «спрощену процедуру». Однак журналісти переконують, що ця процедура недосконала.

Дозволили купувати будь-кому будь-що. Фактично звучить це так. Будь-кому, тобто умовно якесь державне підприємство, яке сьогодні має доволі багато грошей каже — мені для боротьби там треба закупити автомобіль. Фактично воно обґрунтовує — мені треба автомобіль, якоїсь там певної марки, і купує цей автомобіль. Або там ремонт дороги, а чому б і ні. Для боротьби з коронавірусом нам потрібно відремонтувати дорогу, — заявив директор програми інноваційних проєктів Transparency International Ukraine Іван Лахтіонов.



Нагадаємо, син першого помічника президента Сергія Шефіра вже два роки працює помічником народного депутата від «Слуги народу» Юрія Кісєля. За цей час Микита Шефір заробив майже 600 тис. грн.

Джерело: Bihus.info