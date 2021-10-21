Агента ФСБ, який пройшов спецпідготовку у бойовиків, затримали на Вінниччині

На Вінниччині затримали агента ФСБ, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n161942-agenta-fsb-yakyy-proyshov-specpidgotovku-u-boyovykiv-zatrymaly-na-vinnychchyni.html

Ракурс

На Вінниччині контррозвідка СБУ викрили та затримали агента російської ФСБ, який пройшов вишкіл у терористів на тимчасово окупованій території Донбасу.

Затриманий — громадянин України, який приєднався до бойовиків так званої «ЛНР» та пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним «Дикий», повідомляє прес-центр СБУ.

Згодом він, за завданням російських кураторів, перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу:

ч.1 ст. 111 (державна зрада);

ч.1 ст. 258−3 (участь у терористичній організації).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство, — зазначають в СБУ.

Прес-служба Вінницької обласної прокуратури повідомляє, що затриманий, за даними слідства, впродовж 2014−2016 років сприяв діяльності «ЛНР» та, будучи членом диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, брав участь у злочинній діяльності проти українських військових підрозділів, а також співпрацював з представниками ФСБ РФ, з метою отримання відомостей, які можуть зашкодити суверенітету та територіальній цілісності України.