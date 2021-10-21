Бунт на кораблі Медведчука - Киву вигнали з ОПЗЖ

https://racurs.ua/ua/n161941-bunt-na-sudni-medvedchuka-zmi-povidomyly-pro-vygnannya-kyvy-z-opzj.html

Ракурс

Іллю Киву виключили з партії ОПЗЖ. Він вважає, що це все через вплив Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.

Раніше Кива публічно називав Бойка «піда**сом» та звинувачував у торгівлі партією.

Про виключення Кива повідомив в кулуарах Верховної Ради Telegram-каналу PavlovskyNEWS. Він каже, що виключення відбулося на конференції Полтавської обласної організації. Тепер нардепа повинні виключити і з фракції.

Це була їхня система робота, яку вони проводили протягом цілого року… Я, звісно, їх не влаштовую. Зі своєю принциповою позицією. Зі своїми привітаннями Путіна, зі своєю позицією стосовно нацистських злочинців… Бандери… Ми маємо право на свою точку зору і позицію. Я готовий як до діалогу, так і до різких безкомпромісних дій, — розповів Кива у кулуарах Ради 21 жовтня.

Дуже швидко нардеп потрапив в ефір прогандистських росЗМІ, наприклад, до Скабеєвої. Там він вже заявив, що інформація про виключення фейк і запропонував дочекатися офіційної позиції ОПЗЖ.

Кива тепер чекає, коли порушать питання щодо його виключення і з парламентської фракції ОПЗЖ.

Крім того, у Телеграм з’явилося відео засідання вже колишніх однопартійців Киви з Полтавщини, які висловлюються проти його перебування в партії.

Нагадаємо, що у 2021 році Кива встиг зі скандалом захистити дисертацію і скласти іспит на адвоката.