Бунт на судне Медведчука - СМИ сообщили об изгнании Кивы из ОПЗЖ

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Ракурс

Илью Киву исключили из партии ОПЗЖ. Он считает, что это все из-за влияния Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

Ранее Кива публично называл Бойко «пида**сом» и обвинял в торговле партией.

Об исключении Кива сообщил в кулуарах Верховной Рады Telegram-каналу PavlovskyNEWS. Он говорит, что исключение произошло на конференции Полтавской областной организации. Теперь нардепа должны исключить и из фракции.

Это их система работа, которую они проводили в течение целого года… Я, конечно, их не устраиваю. Со своей принципиальной позицией. Со своими поздравлениями Путина, со своей позицией относительно нацистских преступников… Бандеры… Мы имеем право на свою точку зрения и позицию. Я готов как к диалогу, так и к резким бескомпромиссным действиям, — рассказал Кива в кулуарах Рады 21 октября.

Очень быстро нардеп попал и в эфир прогандистских росСМИ, например, к Скабеевой. Там он уже заявил, что информация об исключении является фейком и предложил дождаться официальной позиции ОПЗЖ.

Кива теперь ждет, когда поднимут вопрос о его исключении из парламентской фракции ОПЗЖ.

Кроме того, в Телеграм появилось видео заседания уже бывших однопартийцев Кивы из Полтавщины, которые высказываются против его пребывания в партии.

Напомним, что в 2021 году Кива успел со скандалом защитить диссертацию и сдать экзамен на адвоката.