Робота взяли под стражу в Египте, заподозрив в шпионаже. Фото: PA

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Ракурс

Курьез произошел в Египте, где местные власти испугались робота и задержали его в аэропорту. Британскую художницу-робота Ай-Ду заподозрили в шпионаже.

Пограничники хотели извлечь камеры из глаз Ай-Ды, с помощью которых она рисует картины. Об этом инциденте сообщает The Guardian.

Робот прибыл в Египет на выставку современного искусства. Ай-Ду удерживали 10 дней и отпустили только 20 октября.

По словам создателя и представителя Ай-Ды Эдайна Миллера, британский посол «работал ночами напролет», чтобы вызволить художницу. Он также рассказал, что пограничники забеспокоились из-за того, что робот может вести разговор.

Камеры в глазах Ай-Да использует для рисования на основе алгоритмических реакций на ее наблюдения. После дипломатических переговоров роботу разрешили оставить свои глазные камеры.

Давайте окончательно проясним ситуацию. Она не шпионка. Люди боятся роботов, я это понимаю. Но ситуация иронична, потому что цель Ай-Ды — предупредить о злоупотреблении технологическим развитием, а ее задержали только по причине того, что она робот, — рассказал Миллер.

Ай-Ду создали в 2019 году и назвали в честь программистки Ады Лавлейс. На выставке «Вечность — это сейчас» она представит глиняную скульптуру-автопортрет трехногого робота, показывающую возможные генетические модификации человека.

Как сообщил Миллер, на создание работы она вдохновилась загадкой Сфинкса о человеке: «Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?».

Источник: The Guardian