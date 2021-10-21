Робота взяли під варту в Єгипті, запідозривши в шпигунстві. Фото: PA

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Ракурс

Курйоз стався в Єгипті, де місцева влада злякалася робота і затримала його в аеропорту. Британську художницю-робота Ай-Ду запідозрили в шпигунстві.

Прикордонники хотіли витягти камери з очей Ай-Ди, за допомогою яких вона малює картини. Про цей інцидент повідомляє The Guardian.

Робот прибув до Єгипту на виставку сучасного мистецтва. Ай-Ду утримували 10 днів і відпустили тільки 20 жовтня.

За словами творця і представника Ай-Ди Едайна Міллера, британський посол «працював ночами» для визволення художниці. Він також розповів, що прикордонники занепокоїлися через те, що робот може розмовляти.

Камери в очах Ай-Да використовує для малювання на основі алгоритмічних реакцій на її спостереження. Після дипломатичних переговорів роботу дозволили залишити свої очні камери.

Давайте остаточно з’ясуємо ситуацію. Вона не шпигунка. Люди бояться роботів, я це розумію. Але ситуація іронічна, бо мета Ай-Ди — попередити про зловживання технологічним розвитком, а її затримали тільки через те, що вона робот, — розповів Міллер.

Ай-Ду створили в 2019 році та назвали на честь програмістки Ади Лавлейс. На виставці «Вічність — це зараз» вона представить глиняну скульптуру-автопортрет триногого робота, який демонструє генетичні модифікації людини.

Як повідомив Міллер, на створення роботи вона надихнулася загадкою Сфінкса про людину: «Хто вранці ходить на чотирьох ногах, вдень на двох, а ввечері на трьох?».

Джерело: The Guardian