Україна порушила права переселенців, не дозволивши голосувати. Фото: RL

https://racurs.ua/ua/n161939-ukrayina-porushyla-prava-pereselenciv-ne-dozvolyvshy-golosuvaty-iespl.html

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Європейський суд з прав людини визнав відмову в праві проголосувати на місцевих виборах внутрішньо переміщеним особам із ОРДЛО та Криму порушенням з боку України.

Четверо заявниць, троє з яких раніше проживали в Криму, а одна — в Донецьку, після окупації півострова і початку бойових дій на Донбасі переїхали до Києва у 2014−2015 роках. Вони зареєструвалися в Києві для голосування на місцевих виборах у 2015 році, але їм було відмовлено. Про це 21 жовтня повідомляє «Європейська правда» з посиланням на рішення ЄСПЛ у справі «Селігененко та інші проти України».

Зазначається, що переселенці звернулися до української Феміди. Суди першої інстанції постановили, що право голосу на місцевих виборах в Україні надано громадянам, які «належали» до своїх місцевих громад і проживали у відповідних виборчих округах. Це місце проживання повинно було бути вказано в їх паспорті. Рішення підтримали й апеляційні суди.

Однак Європейський суд з прав людини 21 жовтня постановив, що таким чином була порушена ст. 1 першого протоколу № 12 (загальна заборона дискримінації) Європейської Конвенції з прав людини. У рішенні йдеться про те, що влада не взяла до уваги особливості становища заявників як переселенців і дискримінувала їх при реалізації своїх прав голосувати на місцевих виборах. Суд встановив, що ці особи «не могли просто повернутися до місця проживання в іншому місці в Україні й проголосувати».

В ЄСПЛ додали, що заявники перебували в Києві понад рік, платили місцеві податки й були зацікавлені в результаті виборів. Також вони ризикували втратити статус внутрішньо переміщених осіб, якби змінили місце проживання. Суд постановив, що Україна повинна була виплатити заявникам по 4 тис. 500 євро кожному як компенсацію моральної шкоди.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав люстрацію екс-судді Верховного суду Ігоря Самсіна порушенням з боку України. В суді заявили, що звільнення судді відповідно до закону України «Про очищення влади» призвело до порушення його прав.

Джерело: «Європейська правда»