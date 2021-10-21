Украина нарушила права переселенцев, не позволив голосовать. Фото: RL

https://racurs.ua/n161939-ukraina-narushila-prava-pereselencev-ne-razreshiv-golosovat-espch.html

Ракурс

Европейский суд по правам человека признал отказ в праве проголосовать на местных выборах внутренне перемещенным лицам из ОРДЛО и Крыма нарушением со стороны Украины.

Четыре заявительницы, три из которых ранее проживали в Крыму, а одна — в Донецке, после оккупации полуострова и начала боевых действий на Донбассе переехали в Киев в 2014—2015 годах. Они зарегистрировались в Киеве для голосования на местных выборах в 2015 году, но им было отказано. Об этом 21 октября сообщает «Европейская правда» со ссылкой на решение ЕСПЧ по делу «Селигененко и другие против Украины».

Отмечается, что переселенцы обратились к украинской Фемиде. Суды первой инстанции постановили, что право голоса на местных выборах в Украине предоставлено гражданам которые «принадлежали» к своим местным общинам и проживали в соответствующих избирательных округах. Это место жительства должно было быть указано в их паспорте. Решение поддержали и апелляционные суды.

Однако Европейский суд по правам человека 21 октября постановил, что таким образом была нарушена ст. 1 первого протокола № 12 (общий запрет дискриминации) Европейской Конвенции по правам человека. В решении говорится о том, что власть не приняла во внимание особенности положения заявителей как переселенцев и дискриминировала их при реализации своих прав голосовать на местных выборах. Суд установил, что эти лица «не могли просто вернуться к месту жительства в другом месте в Украине и проголосовать».

В ЕСПЧ добавили, что заявители находились в Киеве более года, платили местные налоги и были заинтересованы в результате выборов. Также они рисковали потерять статус внутренне перемещенных лиц, если бы сменили место жительства. Суд постановил, что Украина должна была выплатить заявителям по 4 тыс. 500 евро каждому в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, Европейский суд по правам человека признал люстрацию экс-судьи Верховного суда Игоря Самсина нарушением со стороны Украины. В суде заявили, что увольнение судьи в соответствии с законом Украины «Об очищении власти» привело к нарушению его прав.

Источник: «Европейская правда»