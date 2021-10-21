Обвиняемого по делу о взятке руководителям САП и НАБУ отпустили судить хоккей

https://racurs.ua/n161938-obvinyaemogo-po-delu-o-vzyatke-rukovoditelyam-sap-i-nabu-otpustili-sudit-hokkey.html

Ракурс

Высший антикоррупционный суд отпустил в Венгрию бывшего менеджера Burisma Group Андрея Кичу, чтобы тот судил хоккейные соревнования. Как оказалось, Кича был и есть хоккейным арбитром.

О решении ВАКС сообщает «Слово и дело».

В ноябре 2020 года, то есть после сообщения Киче о подозрении, спортивное издание XSport взяло у него интервью.

В 2013 году Кича прекратил обслуживать хоккейные матчи профессионального уровня, но после семилетней паузы вернулся к судейству в хоккейных соревнованиях. Как сообщает XSport, Кича является единственным украинским арбитром, который обслуживал хоккейные матчи на Олимпийских играх. Это было в 2010 году в Ванкувере, Канада.

По версии обвинения, Кича, Елена Мазурова (пошла на сделку со следствием, которую утвердили) и Николай Ильяшенко пытались подкупить руководителей НАБУ и САП, чтобы они закрыли уголовное производство, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

Речь идет о деле завладения средствами стабилизационного кредита Нацбанка Украины, выданного подконтрольным Сергей Курченко «Реал банком», и легализации этих средств.

«Ракурс» писал в июне 2020 года, что Антикоррупционный суд арестовал Кичу — подозреваемого по делу о взятке НАБУ и САП для закрытия уголовного производства против Злочевского. Тогда же ВАКС взял под стражу экс-директора организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы Мазурову. Ее арестовали с правом внесения залога в сумме более 100 млн грн.

В июне прошлого года Антикоррупционное бюро обнародовало фото 6 млн долл., которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП. Эти деньги должны были побудить правоохранителей закрыть уголовное производство против Злочевского ко дню его рождения — 14 июня.

Кичу арестовали тогда на 60 дней с правом внесения залога.

Взятка предназначалась руководству НАБУ и САП.

Источник: Слово и дело