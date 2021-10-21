Обвинуваченого у справі про хабар керівникам САП і НАБУ відпустили судити хокей, фото - Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n161938-obvynuvachenogo-u-spravi-pro-habar-kerivnykam-sap-i-nabu-vidpustyly-sudyty-hokey.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд відпустив в Угорщину колишнього менеджера Burisma Group Андрія Кічу, аби той судив хокейні змагання. Як виявилося, Кіча був і є хокейним арбітром.

Про рішення ВАКС повідомляє «Слово і діло».

У листопаді 2020 року, тобто після повідомлення Кичі про підозру, спортивне видання XSport взяло в нього інтерв’ю.

У 2013 році Кіча припинив обслуговувати хокейні матчі професійного рівня, але після семирічної паузи повернувся до суддівства у хокейних змаганнях. Як повідомляє XSport, Кіча є єдиним українським арбітром, який обслуговував хокейні матчі на Олімпійських іграх. Це було у 2010 році у Ванкувері, Канада.

За версією обвинувачення, Кіча, Олена Мазурова (пішла на угоду зі слідством, яку затвердили) та Микола Ільяшенко намагалися підкупити керівників НАБУ і САП, щоб вони закрили кримінальне провадження, в якому повідомлено про підозру екс-міністру екології Миколі Злочевському.

Йдеться про справу заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку України, виданого підконтрольному Сергію Курченку «Реал банку», і легалізації цих коштів.

«Ракурс» писав у червні 2020 року, що Антикорупційний суд арештував Кічу — підозрюваного у справі про хабар НАБУ та САП за закриття кримінального провадження проти Злочевського. Тоді ж ВАКС взяв під варту екс-директора організаційно-розпорядчого департаменту Державної фіскальної служби Мазурову. Її арештували із правом внесення застави у сумі понад 100 млн грн.

У червні минулого року Антикорупційне бюро оприлюднило фото 6 млн дол., які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар. Ці гроші мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти Злочевського до його дня народження — 14 червня.

Кичу арештували тоді на 60 днів із правом внесення застави.

Хабар призначався керівництву НАБУ та САП. За ці гроші керівники цих органів мали закрити епізод кримінального провадження щодо сприяння екс-міністра екології в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту НБУ, який видали «Реал-банку».

Джерело: Слово і діло