Подарунок долі – «слуга» Ясько поділилася подробицями роману з Саакашвілі

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Ракурс

Роман екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі та нардепа від «Слуги народу» Єлизавети Ясько здивував суспільство. Пара оголосила про свої стосунки після прибуття Саакашвілі в Грузію.

Ясько поділилася подробицями романтичних стосунків з політиком. Нардеп зізналася, що вважає ці стосунки подарунком від життя, який треба цінувати. Про це вона розказала в інтерв’ю Олесі Бацман.

На запитання, коли Саакашвілі офіційно розлучився з Сандрою Рулофс, Ясько не відповіла, пояснивши, що це «їхня історія», яку екс-подружжя має право не афішувати. Водночас офіційних повідомлень про розлучення Саакашвілі з Сандрою Рулофс і досі немає.

Однак це не заважає «слузі» вважати екс-президента Грузії вільним чоловіком. Старший на 23 роки політик став для неї «першим коханням такої глибини та історії».

Я не знайома з Сандрою особисто, однак знайома зі старшим сином, з мамою Михайла… Сандру дуже поважають в Грузії, це людина, яка зробила багато для своєї країни. Я вважаю, що дуже шляхетно з її боку підтримувати зараз Саакашвілі, — розповіла Ясько.



Себе та Михайла вона назвала спорідненими душами, яким всюди цікаво разом — як у політиці, так і повсякденному житті. Зі слів Ясько, до публікації резонансного відео, в якому вони з Саакашвілі оголосили про свій роман, саме вона воліла тримати його в секреті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Михайло Саакашвілі незабаром може бути госпіталізований. Про це заявила нардеп від «Слуги народу» Єлизавета Ясько, яка після прибуття Саакашвілі в Грузію зізналася в романтичних стосунках з політиком.