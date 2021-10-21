Витік пару стався на АЕС в Росії

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У Росії на енергоблоці № 2 Ростовської АЕС сталася аварія — витік пару.

Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомляє прес-служба Росенергоатому.

Зазначається, що персонал атомної електростанції сьогодні вночі на цьому енергоблоці зафіксував витік пару через дефект зварного шва трубопроводу діаметром 18 мм.

У відомстві запевняють, що цей трубопровід є частиною «чистого контуру», по якому циркулює не радіоактивна вода, і що виходу за умови безпечної експлуатації не сталося.

Другий енергоблок за узгодженою в установленому порядку заявці відключений від мережі, оскільки на гарячому обладнанні ремонт провести неможливо, — зазначають у Росенергоатому.

У відомстві зазначають, що енергоблоки № 3, № 4 Ростовської АЕС працюють в штатному режимі на номінальному рівні потужності, а енергоблок № 1 з 18 вересня перебуває в планово-попереджувальному ремонті.

Російські ЗМІ зазначають, що раніше в управлінні інформації і громадських зв’язків цієї атомної станції спростовували інформацію про витік і стверджували, що енергоблок № 2 зупинений «для проведення регламентних робіт за встановленою заявкою».

На Ростовській АЕС експлуатуються реактори типу ВВЕР-1000 зі встановленою потужністю 1000 МВт. Енергоблок № 1 був введений в промислову експлуатацію у 2001 році, № 2 — у 2010 році, № 3 — у 2015 році, № 4 — у 2018 році.