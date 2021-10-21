Утечка пара произошла на АЭС в России, фото:

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В России на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС произошла авария — утечка пара.

Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Росэнергоатома.

Отмечается, что персонал атомной электростанции сегодня ночью на этом энергоблоке зафиксировал утечку пара из-за дефекта сварного шва трубопровода диаметром 18 мм.

В ведомстве уверяют, что этот трубопровод является частью «чистого контура», по которому циркулирует нерадиоактивная вода, и выхода за условия безопасной эксплуатации не произошло.

Второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети, так как на горячем оборудовании ремонт провести невозможно, — отмечают в Росэнергоатоме.

В ведомстве отмечают, что энергоблоки № 3, № 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности, а энергоблок № 1 с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте.

Российские СМИ отмечают, что ранее в управлении информации и общественных связей этой атомной станции опровергали информацию об утечке и утверждали, что энергоблок № 2 остановлен «для проведения регламентных работ по установленной заявке».

На Ростовской АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 был введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, № 2 — в 2010 году, № 3 — в 2015 году, № 4 — в 2018 году.