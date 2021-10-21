Лондон начал переговоры с Киевом о продаже ракет для катеров и самолетов

https://racurs.ua/n161935-london-nachal-peregovory-s-kievom-o-prodaje-raket-dlya-katerov-i-samoletov.html

Ракурс

Лондон начинает вооружать Украины. Правительства двух стран начали переговоры о продаже оружия.

Согласно планам, Великобритания предоставит ракеты класса «земля -земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов.

Минобороны Великобритании также обсуждает продажу ракет Brimstone класса «земля-земля», которые могут поражать группы целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины.

Guardian пишет, что переговоры идут на фоне беспокойства в Министерстве обороны Украины по поводу того, что Россия может попытаться использовать газовый кризис для захвата территории Украины.

Кроме того, Украина и Великобритания пытаются расширить сотрудничество после Брекзита.

Ранее «Ракурс» сообщал о предстоящем визите президента Украины в Лондон, а также поступлении новых военных судов из Великобритании на вооружение ВМС Украины.

Источник: Guardian