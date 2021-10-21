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Ракурс
Лондон начал переговоры с Киевом о продаже ракет для катеров и самолетов

Лондон начал переговоры с Киевом о продаже ракет для катеров и самолетов

21 окт 2021, 12:22
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Лондон начинает вооружать Украины. Правительства двух стран начали переговоры о продаже оружия.

Согласно планам, Великобритания предоставит ракеты класса «земля -земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов.

Минобороны Великобритании также обсуждает продажу ракет Brimstone класса «земля-земля», которые могут поражать группы целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины.

Guardian пишет, что переговоры идут на фоне беспокойства в Министерстве обороны Украины по поводу того, что Россия может попытаться использовать газовый кризис для захвата территории Украины.

Кроме того, Украина и Великобритания пытаются расширить сотрудничество после Брекзита.


Ранее «Ракурс» сообщал о предстоящем визите президента Украины в Лондон, а также поступлении новых военных судов из Великобритании на вооружение ВМС Украины.

Источник: Guardian

Источник: Ракурс


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