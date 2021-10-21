Лондон почав переговори з Києвом про продаж ракет для катерів і літаків

https://racurs.ua/ua/n161935-london-pochav-peregovory-z-kyievom-pro-prodaj-raket-dlya-kateriv-i-litakiv.html

Ракурс

Лондон починає озброювати Україну. Уряди двох країн почали переговори про продаж зброї.

Згідно з планами, Велика Британія надасть ракети класу «земля -земля» для українських патрульних катерів і ракети для літаків.

Міноборони Великої Британії також обговорює продаж ракет Brimstone класу «земля-земля», які можуть вражати групи цілей одночасно і будуть розміщені на суднах, які перебувають на озброєнні ВМС України.

Guardian пише, що переговори йдуть на тлі занепокоєння в Міністерстві оборони України з приводу того, що Росія може спробувати використовувати газову кризу для захоплення території України.

Крім того, Україна і Велика Британія намагаються розширити співпрацю після Брекзиту.

Раніше «Ракурс» повідомляв про майбутній візит президента України в Лондон, а також надходження нових військових суден з Великої Британії на озброєння ВМС України.

Джерело: Guardian