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Ракурс
Лондон почав переговори з Києвом про продаж ракет для катерів і літаків

Лондон почав переговори з Києвом про продаж ракет для катерів і літаків

21 жов 2021, 12:22
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Лондон починає озброювати Україну. Уряди двох країн почали переговори про продаж зброї.

Згідно з планами, Велика Британія надасть ракети класу «земля -земля» для українських патрульних катерів і ракети для літаків.

Міноборони Великої Британії також обговорює продаж ракет Brimstone класу «земля-земля», які можуть вражати групи цілей одночасно і будуть розміщені на суднах, які перебувають на озброєнні ВМС України.

Guardian пише, що переговори йдуть на тлі занепокоєння в Міністерстві оборони України з приводу того, що Росія може спробувати використовувати газову кризу для захоплення території України.

Крім того, Україна і Велика Британія намагаються розширити співпрацю після Брекзиту.


Раніше «Ракурс» повідомляв про майбутній візит президента України в Лондон, а також надходження нових військових суден з Великої Британії на озброєння ВМС України.

Джерело: Guardian

Джерело: Ракурс


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