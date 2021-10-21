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Велика реставрація 2022 – що відремонтують за кошти держбюджету. Фото: lexinform.com.ua

Велика реставрація 2022 — що відремонтують за кошти держбюджету (СПИСОК)

21 жов 2021, 12:20
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Державний бюджет України у 2022 році включатиме кошти для програми «Велика реставрація». У список потрапили 26 об'єктів з різних куточків України.

Кабінет міністрів своєю постановою затвердив список пам’яток культурної спадщини комунальної форми власності, які будуть реставровані за кошти державного бюджету. Про це повідомили у прес-службі «Слуги народу».

Раніше законодавство не дозволяло фінансувати з державного бюджету об'єкти та пам’ятки культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності. У липні Верховна Рада ухвалила законопроект № 5551−2, який дозволяє фінансувати такі пам’ятки.

Окрім того, бюджетний комітет вже погодив виділення субвенцій для комунальних закладів, які потребують ремонтно-реставраційних робіт.

Фінансування з держбюджету виділять на реставрацію таких об'єктів:


Джерело: Ракурс


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