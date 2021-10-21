Большая реставрация 2022 — что отремонтируют за средства госбюджета (СПИСОК)https://racurs.ua/n161934-bolshaya-restavraciya-2022-chto-otremontiruut-za-sredstva-gosbudjeta-spisok.htmlРакурс
Государственный бюджет Украины в 2022 году будет включать средства для программы «Большая реставрация». В список попали 26 объектов из разных уголков Украины.
Кабинет министров своим постановлением утвердил список памяток культурного наследия коммунальной формы собственности, которые будут отреставрированы на средства государственного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе «Слуги народа».
Ранее законодательство не позволяло финансировать из государственного бюджета объекты и памятники культурного наследия, находящиеся в коммунальной собственности. В июле Верховная Рада приняла законопроект № 5551−2, который позволяет финансировать такие памятки.
Кроме того, бюджетный комитет уже согласовал выделение субвенций для коммунальных учреждений, нуждающихся в ремонтно-реставрационных работ.
Финансирование из госбюджета выделят на реставрацию таких объектов: