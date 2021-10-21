Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Большая реставрация 2022 – что отремонтируют за средства госбюджета. Фото: lexinform.com.ua

Большая реставрация 2022 — что отремонтируют за средства госбюджета (СПИСОК)

21 окт 2021, 12:20
999

Государственный бюджет Украины в 2022 году будет включать средства для программы «Большая реставрация». В список попали 26 объектов из разных уголков Украины.

Кабинет министров своим постановлением утвердил список памяток культурного наследия коммунальной формы собственности, которые будут отреставрированы на средства государственного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе «Слуги народа».

Ранее законодательство не позволяло финансировать из государственного бюджета объекты и памятники культурного наследия, находящиеся в коммунальной собственности. В июле Верховная Рада приняла законопроект № 5551−2, который позволяет финансировать такие памятки.

Кроме того, бюджетный комитет уже согласовал выделение субвенций для коммунальных учреждений, нуждающихся в ремонтно-реставрационных работ.

Финансирование из госбюджета выделят на реставрацию таких объектов:


Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров