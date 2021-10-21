Как получить субсидию должникам за коммунуслуги. Фото: slovoidilo.ua

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Должники за жилищно-коммунальные услуги в Украине могут оформить жилищную субсидию.

Закон предусматривает, что жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по ЖКУ, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн). В то же время такую субсидию могут назначить в случае наличия задолженности. Это сделают, если должник заключил договор о реструктуризации долга. Об этом 21 октября сообщило Министерство социальной политики Украины в Facebook.

Отмечается, что по вопросу заключения указанного договора потребителям необходимо обратиться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг. Если же такой договор заключат в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, то субсидию назначат с начала сезона.

В Минсоцполитики рекомендовали должникам, которые самостоятельно не могут оплатить коммуналку, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии.

Напомним, с 7 октября в Украине всех заявителей на получение соцпомощи от государства теперь проверяют через Единый реестр должников. А для получения субсидии стоит только прислать специальную заявку.