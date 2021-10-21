Способ десятикратного усиления памяти на лица открыли ученые

Серотонин может усилить социальную память

https://racurs.ua/n161932-sposob-desyatikratnogo-usileniya-pamyati-na-lica-otkryli-uchenye.html

Ракурс

Американские ученые обнаружили способ значительно усилить социальную память, которая, в частности, помогает запоминать лица других людей.

Оказалось, что серотонин может десятикратно усилить социальную память — по крайней мере у мышей, над которыми провели соответствующие эксперименты. Об этом сообщает пресс-служба Стэнфордского университета.

Мышей выбрали, поскольку они, как и люди, являются социальными животными, которым важно иметь возможность быстро запомнить, является ли другое животное членом семьи, бывшим агрессором, потенциальным партнером и т. п.

Отмечается, что в этом исследовании ученые впервые смогли увидеть, как мозг мыши формирует память о новых знакомствах и продемонстрировали способность избирательно ослаблять или усиливать эти социальные воспоминания с помощью целевых препаратов.

Мы обнаружили нейроны, которые, похоже, сообщают мыши, что она взаимодействует с новым животным с другим запахом, другим видом лица, другой осанкой и т. д., и генерируют новый след памяти для этого лица, — отмечают исследователи. — Настроив эту нервную активность вверх и вниз, мы смогли изменить, насколько впоследствии животные запомнили эту новую особь.

Ученые сосредоточились на сльозоподобном скоплении (ядрах) нейронов у самого центра мозга — так называемой медиальной перегородке.

Эксперименты показали, что эти нейроны нужны для формирования социальной памяти: если их каким-то образом отключить, мышь просто не запомнит, с кем общалась, и каждый раз будет с одинаковым интересом изучать другую особь, даже если она видела ее буквально несколько минут назад.

Если же ядра перегородки дополнительно простимулировать перед встречей с незнакомой особью, мышь запомнит ее очень хорошо — более чем на сутки, хотя память о встреченных незнакомцах у мышей обычно стирается буквально за считанные часы.

Отростки нейронов от этих скоплений идут в гиппокамп, и если усилить межнейронные синапсы между ними и нейронами гиппокампа, социальная память станет крепче.

Кроме того, нейроны из этих скоплений принимают сигналы еще из одного нервного центра в стволе мозга. Нейроны ствола мозга, со своей стороны, выделяют серотонин, который активирует нейроны социальной памяти в ядрах перегородки.

Ученые установили — если во время первого знакомства у мышей усилить серотониновый сигнал из ствола мозга к нейронам перегородки, мыши будут помнить того, кого они встретили, в десять раз дольше.