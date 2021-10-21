Спосіб десятикратного посилення пам’яті на обличчя відкрили учені

Серотонін може посилити соціальну пам’ять

https://racurs.ua/ua/n161932-sposib-desyatykratnogo-posylennya-pam-yati-na-oblychchya-vidkryly-ucheni.html

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Американські вчені виявили спосіб значно посилити соціальну пам’ять, яка зокрема, допомагає запам’ятовувати обличчя інших людей.

Виявилося, що серотонін може десятикратно посилити соціальну пам’ять — принаймні у мишей, над якими провели відповідні експерименти. Про це повідомляє прес-служба Стенфордського університету.

Мишей обрали, оскільки вони, як і люди, є соціальними тваринами, яким важливо мати можливість швидко запам’ятати, чи є інша тварина членом сім’ї, колишнім агресором, потенційним партнером тощо.

Зазначається, що в цьому дослідженні учені вперше змогли побачити, як мозок миші формує пам’ять про нові знайомства і продемонстрували здатність вибірково послаблювати або посилювати ці соціальні спогади за допомогою цільових препаратів.

Ми виявили нейрони, які, схоже, повідомляють миші, що вона взаємодіє з новою твариною з іншим запахом, іншим виглядом обличчя, іншою поставою тощо, і генерують новий слід пам’яті для цієї особи, — зазначають дослідники. — Налаштувавши цю нервову активність вгору і вниз, ми змогли змінити, наскільки згодом тварини запам’ятали цю нову особину.

Учені зосередилися на сльозоподібному скупченні (ядрах) нейронів біля самого центру мозку — так званої медіальної перегородки.

Експерименти показали, що ці нейрони потрібні для формування соціальної пам’яті: якщо їх якимось чином відключити, миша просто не запам’ятає, з ким спілкувалася, і кожен раз буде з однаковим інтересом вивчати іншу особину, навіть якщо вона бачила її буквально кілька хвилин тому.

Якщо ж ядра перегородки додатково простимулювати перед зустріччю з незнайомою особиною, миша запам’ятає її надзвичайно добре -, більш ніж на добу, хоча пам’ять про зустрінутих незнайомців у мишей зазвичай стирається буквально за лічені години.

Відростки нейронів від цих скупчень йдуть в гіпокамп, і якщо посилити міжнейронні синапси між ними і нейронами гіпокампу, соціальна пам’ять стане міцнішим.

Крім того, нейрони з цих скупчень приймають сигнали ще з одного нервового центру в стовбурі мозку. Нейрони стовбура мозку, зі свого боку, виділяють серотонін, який активує нейрони соціальної пам’яті в ядрах перегородки.

Учені встановили — якщо під час першого знайомства у мишей посилити серотоніновий сигнал зі стовбура мозку до нейронів перегородки, миші будуть пам’ятати того, кого вони зустріли, в десять разів довше.