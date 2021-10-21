Карантин в Україні. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n161931-posylennya-karantynu-v-kyievi-anonsuvav-klychko-podrobyci.html

Ракурс

Карантин у Києві посилять найближчими днями — 22 жовтня комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про перехід міста в «червону» зону.

Ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

За минулу добу в Києві — майже 1 тис. 200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік тих, хто помер, — від 29 років. Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по півтисячі хворих. І більшість із них — у важкому стані, — сказав Кличко.

За словами мера, 50% ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, уже заповнені. Більшість пацієнтів потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень.

Також мер столиці доручив департаменту охорони здоров’я КМДА активізувати кампанію з вакцинації мешканців Києва. Мер наголосив, що вакцинуватися потрібно вже зараз, щоб не стояти в чергах, коли місто перейде в «червону» зону.

Кличко нагадав, що на сьогодні 98% госпіталізованих до лікарень міста — люди, які не отримали щеплення. Також 99% летальних випадків — це невакциновані пацієнти.

«Ракурс» повідомляв, що «червона» зона карантину може поповнитися ще сімома областями. Там ризикують опинитися Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області.