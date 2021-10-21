Рада захищається від коронавірусу, але не повідомляє кількість вакцинованих

https://racurs.ua/ua/n161930-rada-zahyschaietsya-vid-koronavirusu-ale-ne-povidomlyaie-kilkist-vakcynovanyh.html

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Верховна Рада 22 жовтня ухвалить постанову, згідно з яким допускати в будівлю парламенту будуть тільки за сертифікатом про вакцинацію від Covid-19 або по негативному результату тесту на коронавірусну інфекцію.

Про це заявив у кулуарах парламенту очільник Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Постанова виноситься завтра на голосування. Підтримка керівництва Верховної Ради є, підтримку всіх фракцій, окрім однієї, також ми бачимо, — сказав Радуцький журналістам в кулуарах Ради.

Він уточнив, що проект постанови передбачає прохід як за електронним, так і паперовим сертифікатом. Новий режим пропуску почне діяти з початку наступного тижня. До того моменту всі входи в Раду повинні бути обладнані необхідною технікою.

Радуцький заявив, що апарат Верховної Ради не повідомляє кількість вакцинованих від коронавірусу народних депутатів.

На жаль, інформацію апарат Верховної Ради нам не надає, бо вважає це персональною інформацією народного депутата, — сказав нардеп.

На думку Радуцького, «далеко не всі» народні депутати вакциновані.

У Раді вже давно розмірковують про запровадження єдиних правил для відвідування парламенту депутатами, працівниками апарату та журналістами. Спікер Руслан Стефанчук заявив, що відповідно до проекту постанови у Раду зможуть зайти тільки ті, хто пред’явить документи про вакцинацію або ПЛР-тест. За його словами, якщо постанову приймуть, необхідно вказати чіткі терміни та порядок її реалізації.

Якщо постанову ухвалять, апарат Ради отримає доручення не пізніше 15 листопада забезпечити обладнання постів охорони, через які буде здійснюватися допуск осіб до адмінбудівлі, відповідними технічними засобами для виконання умов допуску. Апарат також організує пункт вакцинації від COVID-19 у приміщенні Ради в пленарні тижні.